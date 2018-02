Recensie 'Het raadsel van de liefde', van de auteur van 'Noem me bij jouw naam': Een oefening in ruimdenkendheid

De Egyptisch-Amerikaanse schrijver André Aciman, de auteur van het succesvol verfilmde 'Call Me By Your Name', leverde in 2017 een nieuw werk af. 'Het raadsel van de liefde' (Enigma Variations) windt er geen doekjes om: dit is de eenentwintigste eeuw; dwingende preuts- en hoffelijkheid, monogamie en jaloezie zijn lang niet meer de enige kaders waarbinnen verlangen kan worden gevierd.