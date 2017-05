De Reactor De Reactor, platform voor literaire kritiek, schrijft elke week een gedegen recensie voor Knack.be Opinie

Recensie 'Het bal in het Kremlin' van Curzio Malaparte: "Moskouse 'herinneringen' van een formidabele fabulant"

Het bal in het Kremlin van Curzio Malaparte is een roman, daarover mag geen twijfel bestaan. Het staat zo op het voorplat en de titelpagina, en op het achterplat is sprake van een 'autobiografische roman'.