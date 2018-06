De Reactor De Reactor, platform voor literaire kritiek Opinie

Recensie 'De vrolijke verrijzenis van Arago' van Tomas Lieske: 'een duizelingwekkend verhaal'

Wanneer de vijftienjarige Joys in coma raakt door een ongeluk waarbij haar ouders overlijden, verzint ze een verhaal over een alter ego, Lise Werner die vijftien is in 1922. Lise wordt bewonderd door grote geesten als Paul Ehrenfest, Hendrik Lorentz en Niels Bohr.