Recensie 'De kunst van fictie' van James Salter: "Luisteren naar je eigen stem"

De Amerikaanse schrijver James Salter (1925-2015) groeide uit van een writer's writer tot de in brede kringen bewonderde auteur van romans als Light Years (1975)en All that is (2013), die dankzij recente Nederlandse vertalingen (Lichtjaren en Alles wat is verschenen allebei in 2014) ook in ons taalgebied een schare lezers vinden.