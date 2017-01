De Reactor De Reactor, platform voor literaire kritiek, schrijft elke week een gedegen recensie voor Knack.be Opinie

Recensie 'Alles begint bij Bach' van Merlijn Kerkhof: "De liefde voor muziek"

Om de zoveel tijd staat er iemand op die tegelijk begrijpelijk en aanstekelijk zijn passie voor een of andere kunstvorm weet over te brengen op het brede publiek en zo de interesse ervoor aanzienlijk vergroot. Muziekjournalist Merlijn Kerkhof (1986) is zo'n enthousiasteling over de klassieke muziek.