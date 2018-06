Radna Fabias wint de C. Buddingh'-prijs voor het beste poëziedebuut

Met de woorden 'een wonderlijk ongeëvenaard geval, dat de jury vloeibaar maakt, morsend en gehoorzamend aan haar zwaartekracht', maakte juryvoorzitter Jeroen Dera de winnende bundel bekend. Dat gebeurde tijdens 'De staat van de poëzie', een avond over de laatste ontwikkelingen in de Nederlandstalige poëzie op het 49e Poetry International Festival in Rotterdam.

'Met overdonderende kracht sleurt ze de lezer mee in een broeierig tussengebied', aldus de jury over de op de Nederlandse Antillen geboren en getogen Fabias. 'Een subversieve stem die afkomst, bestemming, lichaam en perspectief te lijf gaat en daarbij zichzelf en de ander niet spaart. Deze poëzie is vlezig, goddelijk vunzig soms - en breekt de Hollandse dichtkunst weergaloos open, rekent af met het veilige vers.'

Vorig jaar ging de prijs naar Vicky Francken voor haar bundel 'Röntgenfotomodel'.