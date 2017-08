Racisme: een dovemansgesprek in boekvorm

In 2014 publiceerde Reni Eddo-Lodge, een Britse journaliste met Nigeriaanse ouders die in 1989 in Londen werd geboren, een blogpost met de onthutsende titel Why I'm No Longer Talking to White People about Race. Ze was het beu dat blanke gesprekspartners glazig voor zich uit keken als zij over racisme begon, of verontwaardigd reageerden zonder zelfs maar geluisterd te hebben naar wat ze te vertellen had. Die post wist voor veel van haar zwarte lezers de muur van ontkenning te vatten waar zij op botsen, en ging het internet rond. De trouvaille van de titel was origineel genoeg om nu...