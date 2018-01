Poëzieweek rond 'Theater' van start: 'Uitstromend, in het pluche van de zaal'

Auteur Peter Verhelst heeft het Poëziegeschenk voor 2018 geschreven: 'Wat ons had kunnen zijn'. Dat krijgt iedereen cadeau bij de aankoop van 12,50 euro aan poëzie.

'Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Nooit vond ik ergens anders onderdak', schreef J.J. Slauerhoff al. Poëzieliefhebbers krijgen tijdens de Poëzieweek tussen 25 en 31 januari alvast veel kansen een geschikt 'onderdak' te vinden.

Verspreid over heel Vlaanderen en Nederland worden tal van acties rond poëzie en gedichten georganiseerd. Dat gaat heel breed van lezingen en voordrachten tot poëziewandelingen en wedstrijden voor Twitter-gedichten.

Het jaarlijkse feest van de poëzie begint traditiegetrouw met de Gedichtendag, die wordt sinds 2000 georganiseerd door Poetry International Rotterdam.

Thema van de Poëzieweek dit jaar is 'Theater', met als motto: 'Uitstromend, in het pluche van de zaal'.

De auteur van het Poëziegeschenk Peter Verhelst heeft de studenten van de Lage Landen ook uitgedaagd om iets met zijn gedichten te doen. Zelf suggereerde hij in een videoboodschap onder meer 'het influisteren van de gedichten in de oren van voorbijgangers' of 'het droppen van poëziebundels boven de stad met behulp van F-16's'. 'Alles is mogelijk, maar dat er tenminste op die gedichtendag iets spectaculairs, iets speciaals gebeurt met poëzie', aldus Verhelst.

De Poëzieweek wordt op woensdagavond 31 januari feestelijk afgesloten met de Awater poëzieprijs en de Turing Gedichtenwedstrijd.