Peter Venmans: 'Verbeter jezelf, begin bij de wereld'

Wat is belangrijker: de wereld doorgronden - of haar veranderen? De filosofische evenwichtskunstenaar Peter Venmans (°1963) ziet het probleem niet zo: het een leidt tot het ander, en het ander kan niet zonder het een. Filosofie is voor hem weliswaar in eerste instantie bezig zijn met concepten, woorden, en die analyseren, kijken wat ze betekenen. 'Dat is een zuiver intellectuele interesse, die ik zelfs heb voor concepten die verder misschien niet zo erg veel ter zake doen.' Máár: 'Maar ik geloof dat het dat in dit geval wél doet.'

...