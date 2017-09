Montasser AIDe'emeh over het boek 'Belgische jongeren en de islam'

Hicham Abdel Gawad (31) is een moslimintellectueel die ervoor ijvert om het islamitische religieuze denken aan te passen aan de realiteit van de 21e eeuw. Hij is geboren en getogen in de buitenwijken van Parijs, verhuisde later naar België en werd in ons land islamleerkracht. In zijn boek Belgische jongeren en de islam. Hoe zit dat nu precies? schetst Gawad een beeld van de vragen die hij als jonge islamleerkracht krijgt, en formuleert daar kritische antwoorden bij. Hij verdedigt het vrije kritische denken, met respect voor de islamitische traditie.

