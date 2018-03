Mark Eyskens dicht een in memoriam over Hugo Claus: 'Naar licht heeft hij steeds gestreefd'

Deuren die steeds opengaan

sluiten nu zacht knarsetandend

met een bons die botweg sterft

op een echo die blijft galmen.

Heel voorzichtig wordt hij voortgeduwd

naar de tunnel van licht en klaarte

aan het einde van de witte gang,

witter dan de witste gangen en

waarop geen 'uitgang' staat vermeld.

Geen stilte heerst in ziekenzalen

maar gestommel en geritsel

van ontbonden klaterwoorden

en zinnen die versneden zijn

tot zinsneden die gebroken zijn

in onderdrukte kreten en gefluister

en het medisch deskundige geritsel

van de dames en de heren

die de laatste reis bereiden

voor de man die niet wil sterven

van woordkoorts en de ademnood

die in zijn gedichten adembenemend

naar kelen grijpt en om harten slaat.

Zacht wil hij verglijden in een oceaan

waar pijn en lijden zijn vergaan

en slechts de bronzen verzen blijven

die hij heeft gegoten in zijn boud bestaan.

Naar licht heeft hij steeds gestreefd.

'Meer licht', zei Goethe in zijn laatste uur.

Maar Claus, niet bang voor Erlkönig,

leefde veeleer uitdagend rusteloos

in de onuitgesproken ban van een ongelegen

Land van Onverklaarde Klaarte.

Het is zijn allerlaatste tocht, beslist.

Dat heeft hijzelf al jaren vast besloten,

toen het tot hem daagde dat nacht en nevel

eens zijn lieve leven zouden vullen

en hem maken tot een stamelende doolaard

in zijn eigen huis, zijn eigen mond,

zijn eigen taal, zijn eigen dromen,

zijn opgekropte snikkende herinneringen

aan lieve gezichten, ogen die niet logen,

en lippen, ongeschminkt, die hem zo vurig

zelfverbrandend achterlieten op het altaar

van zijn op- en uit- en neergeschreven passies.

Gisterenochtend wist hij nog het essentiële:

dat hij slechts waardig en volwaardig wilde leven

en sterven rechtstaand in zijn harnas.

Maar vandaag is hij het weer vergeten

als hij traagjes vaart naar de ziekenboeg

met zijn kort geheugen, lek geslagen.

Dichte mist hangt in zijn labyrintisch brein.

Soms flitsen onverwachte bliksemschichten,

die vergezichten openen op een verleden

toen elk van zijn woorden, ongehoord,

geschreven of gesproken, als manna viel,

onsmeltbare sneeuw, in de uitgelezen oorden,

waar stapels boeken, bundels, herdrukken

van schallende gedichten werden genuttigd

tijdens avondmalen van verstilde intensiteit

door mensen die stemloos streefden

naar de bronzen echo van zijn aardse stem.

Jong droeg hij ooit een Romeinse keizerskop

met zijn poreus profiel van marmer.