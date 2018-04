De Reactor De Reactor, platform voor literaire kritiek Opinie

Lijden aan het leven of aan de inrichting van de samenleving doe je in stilte

De novelle Een vader en zijn dochter (1928) van de Franse schrijver Emmanuel Bove (1898-1945) past naadloos in zijn oeuvre. Ook in dit verhaal voert hij de gedesillusioneerde mens op, die tegen beter weten in de regie uit handen geeft en daar een zekere heldhaftigheid in vindt.