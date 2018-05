Kostbare vondst op boekenzolder van het Nederlands parlement

Pronkstuk is een eerste druk van het magnum opus van de liberale Schotse filosoof en econoom Adam Smith (1723-1790). Het is honderdduizenden euro waard. Het boek in twee delen lag op een opmerkelijke plaats, namelijk achter 'Das Kapital' van Karl Marx.

Omdat het Binnenhof over twee jaar grondig op de schop gaat, moet de Tweede Kamer voor een paar jaar verhuizen naar een ander gebouw in Den Haag. Bij de opruiming van de bibliotheek van de Kamer doken honderden bijzondere boeken op. Van de werken van vóór 1830 is liefst tien procent uniek: er is geen tweede exemplaar bekend.

Belangrijkste vondst is 'The Wealth of Nations', het hoofdwerk van volgens velen de eerste moderne econoom, Adam Smith. De twee banden uit 1776 zijn niet heel zeldzaam, maar wel zeer gewild. Amerikaanse industriëlen leggen er honderdduizenden euro voor neer en pronken ermee in hun kantoren. Vrijemarktdenkers zien het iconische werk als hun bijbel.

Het boek in twee delen lag op een opmerkelijke plaats, namelijk achter 'Das Kapital' van Karl Marx. Aanhangers van de theorieën van Marx, geestelijk vader van het communisme, hebben weinig op met vrijemarkteconomen.

Kraamkamer van de Tweede Kamer

De meeste en belangrijkste boeken die in de bib en op de boekenzolder zijn gevonden, dateren van de tweede helft van de achttiende eeuw. Die periode geldt steeds meer als een tijd van politieke bloei, waarin het moderne parlement werd uitgevonden. De gevonden boeken en pamfletten geven daarom éen kijkje in de kraamkamer van de Nederlandse Tweede Kamer'', zegt Kamervoorzitter Khadija Arib.

De werken zijn niet allemaal even kostbaar, maar vele ademen wel de Nederlandse politieke geschiedenis. Aan sommige kun je haast de sigarenrook van staatsmannen als Thorbecke nog ruiken, knipoogt Arib.

Sommige boeken hebben een opknapbeurt nodig. Ze worden afgestoft en gerestaureerd. Een deel wordt mogelijk tentoongesteld. De rest gaat terug naar de boekenplank in de bibliotheek.