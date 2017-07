Kim Duchateau tekent hommagealbum Nero: 'Deze keer begínt het verhaal met een wafelenbak!'

We hadden al Wiske met borstjes en de Rode Ridder op een motor, maar nu krijgt ook Nero een nieuwe look. De man erachter is Kim Duchateau, huiscartoonist van Knack en geestelijke vader van Esther Verkest. 'We willen geen 'volwassen' Nero maken.'