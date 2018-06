Jet Bussemaker benoemd tot juryvoorzitter Libris Literatuur Prijs

De Libris Literatuur Prijs is de onderscheiding voor de beste Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar met een prijzengeld van in totaal 65.000 euro (2.500 euro voor elk van de zes genomineerde auteurs en 50.000 euro voor de uiteindelijke winnaar). Dit jaar werd 'Wees onzichtbaar' van Murat Isik ermee bekroond.

Bussemaker wordt per 1 juli ook hoogleraar aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Leiden. Ze gaat de nieuwe leerstoel 'Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg' bekleden.

Met haar toetreding tot de Libris-jury bestaat dat college nu uit vier vrouwen en een man. Het gezelschap bestaat verder uit Sigrid Bousset, Erica van Boven, Petra Possel en Dries Muus.