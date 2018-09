Jean Leering: verdiende hommage aan een museumdirecteur 'hors du commun'

30 jaar, afgestudeerd bouwkundig ingenieur en toch benoemd als directeur van het Eindhovense Van Abbemuseum. Hadden de burgemeester en wethouders van de Philipsstad geen risico genomen? Ogenschijnlijk wel want de pas genomineerde was geen kunsthistoricus zoals zijn voorganger. Dat was Eddy De Wilde die behoorde tot een generatie die nog gevormd was door de legendarische Willem Sandberg, de naoorlogse directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam.

...