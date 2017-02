Isabel Allende: 'Wij bereiken niets door enkel op straat te protesteren'

Er ligt heel wat moois in het verschiet voor schrijfster Isabel Allende. In de zomer komt haar nieuwe boek uit, Verano Invencible (Engels: Invicible Summer). 'Het boek gaat over een illegale migrant uit Guatemala die lange dagen moet werken om hier te overleven en over een Chileense vluchteling die net zoals ik de staatsgreep van Pinochet ontvluchtte', zegt Allende. 'Ook na veertig jaar voel ik de drang om daarover te schrijven.'

