Introducing: E.O. Chirovici 'Voor een schrijver is de journalistiek vergif'

'Boek der Spiegels' is een klassieke, vlot weglezende thriller die zich afspeelt in het academische milieu, meerbepaald de Amerikaanse universiteit Princeton. De literaire agent Peter Katz krijgt een onvoltooid manuscript in handen dat een nieuw licht werpt op de moord op psychologieprofessor Joseph Wieder. De auteur van het manuscript, ene Richard Flynn, lijkt erop uit man en paard te noemen in de onopgehelderde moordzaak. Alleen: het manuscript is incompleet en Flynn overlijdt aan kanker voordat hij meer opheldering kan bieden. Katz zet zijn oude makker, de journalist John Keller op de zaak, maar die bijt zijn tanden stuk op de zaak. Flynn blijkt een behoorlijk onbetrouwbare verteller te zijn geweest, en ook de herinneringen van de getuigen en verdachten van toen zijn allesbehalve glashelder. De onbetrouwbaarheid van de herinnering en de mate waarin ze kan worden gemanipuleerd vormen de kernthematiek van de roman.

