In memoriam Menno Wigman: 'Had je maar nooit een gedicht gezien'

'Met afstand de beste dichter van zijn generatie', noemden collega's als Gerrit Komrij, Luuk Gruwez en Ingmar Heytze hem. Vorige week overleed in Amsterdam op 51-jarige leeftijd de Nederlandse dichter Menno Wigman. Groot nieuws was dat in Vlaanderen blijkbaar niet: De Morgen wijdde er geen letter aan, De Standaard deed het af met een berichtje van welgeteld 98 woorden. Dat zegt iets over de toenemende culturele verwijdering tussen Vlaanderen en Nederland, en het bevestigt misschien ook de twijfel die Menno Wigman uitte in een van zijn vroege gedichten: 'Dit wordt een droef gedicht. Ik weet niet goed/ waarom ik dit geheim ophoest, maar sinds een maand/ of drie geloof ik meer en meer dat poëzie/ geen vorm van naastenliefde is. Eerder een ziekte/ die je met een handvol hopeloze idioten deelt.'

