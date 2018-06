Lukas De Vos Europakenner Opinie

In Braken ligt het einde van de wereld

Louis Van Dievel werpt zich met elk nieuw boek op tot de omroeper en vaandrig van de verstotenen. Hij brengt de luiden in kaart die moedwillig over het hoofd gezien worden. Ook in 'Braken' passeert het hele rijtje als in het circus van Jeroen Bosch.