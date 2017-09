Hillary Clinton over de wijdbeense Poetin en de toxische mannelijkheid van Trump

Er was, zowel in de pers als in de Amerikaanse politiek, enige vrees voor wat er in What happened van Hillary Clinton zou staan. De vrees van Democratische politici was dat ze met het boek, met de ermee verbonden interviews en optredens, nog maar eens de aandacht zou vestigen op het verleden, op een pijnlijk verlies, de eigen partij verder zou verdelen en president Donald Trump verse munitie zou geven voor aanvallen.

