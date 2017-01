Herman Brusselmans: 'In Saint Amour jaag ik op kleenexmomenten'

'We are here to have a good time', liet Laurie Anderson, kunstenares en Lou Reeds weduwe, onlangs optekenen in The Guardian. Dat levensmotto lijkt u te delen.

HERMAN BRUSSELMANS: Mij amuseren is de basis van alles wat ik doe. Het leven moet plezant blijven. Tijdens Saint Amour praat ik ongeveer twee uur over de liefde, maar ik zorg dat het publiek amusement krijgt en dat vind ik géén besmet woord. De avond is opgebouwd als een chronologisch oeuvreoverzicht. Mijn liefde voor vrouwen - ik ben een feminist - vormt de rode draad. Ik begin bij mijn moeder en ik sluit af bij Lena, mijn geliefde.

...