Google brengt ode aan de Antwerpse cartograaf Abraham Ortelius

Samen met Mercator behoort Ortelius tot de grootste cartografen van de 16e eeuw. Het logo op de startpagina van de zoekrobot wordt zondag in 26 landen aangepast en vervangen door een animatie in de vorm van de eerste moderne atlas.

De atlas bevatte bijna geen eigen kaarten, maar bundelde 53 kaarten van anderen mét bronvermelding en de namen van de ontwerpers van de originele kaarten. De pagina's geven ook de eerste bewijsaanzetten voor de continentendrift.

'Ortelius was de eerste die aan een groot publiek bruikbare kennis op geografische kaarten ter beschikking stelde, lang voor er sprake was van het interne', aldus Michiel Sallaets, directeur communicatie bij Google België.

In oktober 2017 werd een atlas uit 1603 in het Latijn van de cartograaf in Brugge geveild voor 106.000 euro.