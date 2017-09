Evenveel Vlamingen als Nederlanders op shortlist ECI Literatuurprijs

De zes genomineerden zijn Huub Beurskens met "Eindeloos Eiland", Koen Peeters met "De Mensengenezer", Daniël Rovers met "De Waren", Marijke Schermer met "Noodweer", Peter Terrin met "Yucca" en Annelies Verbeke met "Halleluja".

Dit jaar wordt op zondag 24 september voor de eerste keer het Shortlistfestival georganiseerd in samenwerking met de Haagse Bibliotheek en is er op de Vlaamse Boekenbeurs op vrijdag 3 november een literair café met de genomineerde auteurs. Het winnende boek wordt op donderdag 9 november bekendgemaakt tijdens een speciale avond in het Theater aan het Spui in Den Haag.

De ECI Literatuurprijs is de bekroning voor het beste Nederlandstalige literaire boek in de categorieën fictie en non-fictie. De ECI Literatuurprijs, die bestaat uit een bedrag van 50.000 euro, wordt jaarlijks uitgereikt door een jury van beroepsrecensenten uit Nederland en Vlaanderen. De auteurs van de overige genomineerde boeken ontvangen een bedrag van 5.000 euro.

Naast de ECI Literatuurprijs wordt in samenwerking met NRC en HUMO ook de ECI Lezersprijs uitgereikt. Vijftig lezers uit Nederland en Vlaanderen bepalen welk boek van de Shortlist zij het beste vinden. De winnaar ontvangt een bedrag van 10.000 euro.