Europees Hof: verbod op lager btw-tarief e-boeken blijft gehandhaafd

Met de algemeen geldende bijzondere btw-regeling voor de elektronische handel is niets mis, zeggen de rechters in Luxemburg. De Commissie heeft enkele maanden geleden wetgeving voorgesteld om een verlaagd tarief wel degelijk mogelijk te maken.

De Europese lidstaten mogen een verlaagd btw-tarief hanteren voor gedrukte publicaties als boeken, kranten en tijdschriften. Ook digitale publicaties op een fysieke drager, zoals een cd-rom, mogen een verlaagd tarief genieten, maar publicaties die uitsluitend elektronisch afgeleverd worden niet. Zo geldt in België een tarief van 6 procent voor papieren boeken en voor e-boeken een van 21 procent.

Wetswijziging in de maak

Met deze ogenschijnlijk ongelijke behandeling is niets mis, zegt het Europees Hof in een arrest. In de EU geldt er namelijk een bijzondere btw-regeling voor de hele elektronische handel, die de consumenten en de nationale belastingautoriteiten duidelijkheid moet verschaffen. Door die handel van een verlaagd tarief uit te sluiten, wordt vermeden dat voor elke soort van elektronische dienst moet worden nagegaan of die in aanmerking komt voor een verlaagd btw-tarief.

Om een verlaagd tarief voor e-boeken toch mogelijk te maken, stelde de Europese Commissie in december een wetswijziging voor. Die tekst zit nu in het Europees Parlement. De Belg Tom Vandenkendelaere is als rapporteur aangesteld.