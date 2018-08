De Reactor De Reactor, platform voor literaire kritiek Opinie

Een tehuis dat het voorgeborchte van de hel blijkt te zijn

'Het huis van de drenkelingen' van Guillermo Rosales verscheen oorspronkelijk in 1987 en is intussen uitgegroeid tot een cultboek. Maar het was wachten op een genuanceerdere benadering van de Cubaanse diaspora voor de roman zijn weg vond naar een groter publiek.