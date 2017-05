Een daverende boerenthriller

Ik zit niet, zoals Johan Verminnen, in de binnenzak van Brussel. Mijn afkeer van de zelfgenoegzame taalpartijtjes, de files, de hooghartige eurokraten, de verlepte wijken, de verfranste West-Vlaamse visboeren en slagers en bakkers, is omgekeerd evenredig met de 35 jaar dat ik in de Vlaamse hoofdstad heb gewerkt. Kwatongen beweren dat die afkeer te wijten is aan Antwerps chauvinisme. Niks van. Want Brussel heeft zonnige kanten, fantastische bouwkunst, gewriemel van mensen. Alleen zijn het kleine opklaringen in miezerig weer.

...