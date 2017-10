Debuutprijs 2017 naar Alicja Gescinska: 'Zonder al te veel sentimentaliteit alledaagse pijn vatten'

Was het een gemakkelijke beslissing?

ANN PEUTEMAN: Allerminst. Al snel hielden we nog vijf boeken over en daarna twee. Maar daarmee belandden we in een patstelling: beide boeken hadden binnen de jury zowel vurige voor- als tegenstanders.

Niet zo vreemd natuurlijk, want alle literaire werken komen in aanmerking voor de prijs. Zowel romans als korte verhalen en journalistiek werk.

Het gevolg is dat je verplicht wordt om haast onvergelijkbare werken met elkaar te vergelijken. Uiteindelijk is het tot een stemming moeten komen, waarbij drie van de vijf juryleden voor Een soort van liefde kozen. Daardoor moest De Val van Matthias M.R. Declercq uiteindelijk het onderspit delven. Vandaar dat hij van de jury een bijzondere vermelding kreeg.

Wat is de kracht van 'Een soort van liefde'?

PEUTEMAN: In de roman gebeurt niets spectaculairs, maar er lichten wel momenten van noodlottigheid op, die sporen nalaten in het levensverhaal van de personages. Aan die spelingen van het lot wijdt Gescinska een paar heel mooie beschouwingen over toeval en keuze, eenzaamheid en troost, pijn en herinnering. Zonder al te veel sentimentaliteit weet ze de alledaagse pijn van het zijn te vatten, zoals in het juryverslag staat.

Maar het mooiste aan dit boek is wellicht dat de schrijfster erin slaagt om twee soorten liefde tegen elkaar uit te spelen: een liefde tussen een vader en een dochter, en tussen een oudere professor en een jonge studente.

Denkt u dat dit het begin is van een carrière als romanschrijfster voor Alicja Gescinksa?

PEUTEMAN: Dat weet ik niet. We kennen haar natuurlijk vooral als filosofe en televisiemaakster, en ik kan me voorstellen dat ze al die ballen ook in de toekomst in de lucht zal blijven houden.

In elk geval hoop ik dat ze een tweede roman schrijft, want er is zeker nog ruimte om te groeien.