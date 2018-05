De Reactor De Reactor, platform voor literaire kritiek Opinie

De pijnlijkste details op de pijnbank

Het Claus-feestje is ondertussen al even voorbij, de partytent is afgebroken, de champagneflûtes naar de verhuurdienst teruggebracht. Als tastbare sporen blijven achter: een aantal publicaties die bij deze gelegenheid het licht zagen, en waarvan de belangrijkste wellicht Georges Wildemeersch' Familiealbum zal blijken.