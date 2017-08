De nieuwe Chomsky: 'Een welkom tegengeluid bij de zelfgenoegzaamheid van onze heersers'

De filosoof en linguïst Noam Chomsky (1928), die met Syntactic Structures (1957) in de jaren vijftig de taalkunde revolutioneerde, keerde zich in The Responsibility of Intellectuals uit 1967 hevig tegen de conformistische intellectuelen die de gruweldaden in Vietnam goedpraatten. Daartegenover maande Chomsky intellectuelen aan hun bevoorrechte positie en toegang tot informatie te benutten om de leugens van de gevestigde instituties te onthullen en zich openlijk uit te spreken tegen de misdaden waarbij hun eigen land betrokken was. En geheel in de lijn van dit manifest is 'rebel without a pause' Chomsky de afgelopen halve eeuw verwoed blijven schrijven over de kwalijke rol van de Verenigde Staten op het internationale toneel.

