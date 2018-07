De favoriete boeken over Vlaanderen van Kathleen Cools: 'Willem Elsschot is mijn favoriete auteur'

Hugo Claus, Het Verdriet van België

Een haast onvermijdelijke keuze, omdat de auteur niet alleen één van de grote schrijvers van Vlaanderen is, maar ook omwille van het thema. Vlaanderen en de Tweede Wereldoorlog, de broeierige kostschoolsfeer, het alomtegenwoordige katholicisme en de bevreemdende familiale verhoudingen. Passé, maar de impact blijft.

Jeroen Olyslaegers, Wil

Alive and kicking is deze schrijver, en hoe. Letterlijk schoppend tegen heilige huisjes in het maatschappelijke debat over armoede, gelijke kansen en migratie. Met Wil beschrijft hij de tweede wereldoorlog en de Jodenvervolging in Antwerpen. En confronteert hij ons met onze eigen beperkingen en kleinheid.

Willem Elsschot, Verzameld Werk

Mijn favoriete Vlaamse auteur zonder meer. Wie heel dat Verzameld Werk niet ziet zitten, leest gewoon Lijmen/Het Been. Lijmen, lucht verkopen, woordenkramerij om zichzelf in de kijker te zetten, een parallel universum creëren: het blijft ook nu nog een grappig onderdeel van de Vlaamse cultuur.

Missie, tekst van David Van Reybrouck, monoloog gebracht door Bruno Vanden Broecke

Bruno is André Vervecke, witte pater in Congo, die een lezing komt geven over zijn werk. Het beeld van de betuttelende missionaris dat we de voorbije jaren met z'n allen gingen cultiveren, wordt grondig onderuit gehaald. Eerbetoon aan wat veel Vlamingen in Afrika met bovenmenselijke kracht deden, en nog altijd doen.

Het Lam Gods van de Gebroeders Van Eyck, Peter Schmidt

Catalogus Rubens privé, Het Rubenshuis

Catalogus Sam Dillemans, Jon Thompson

Essentiële kunst in Vlaanderen, uiteraard een beperkte selectie.