De favoriete boeken over Vlaanderen van Geert Bourgeois: 'Honderd redenen om als Vlaming trots te zijn'

Tegenwoordig lijkt alles te draaien rond 'identiteit': wie zijn we, waar komen we vandaan, en waarvoor staan we? Knack ging op zoek naar boeken die de Vlaamse ziel vatten, als zoiets al bestaat, en vroeg bekende lettervreters naar hun essentiële boeken over Vlaanderen. Vandaag: Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).