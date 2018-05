De Reactor De Reactor, platform voor literaire kritiek Opinie

'De eerste vijftig jaar zijn het moeilijkst'

Veel van Dautzenbergs fictiewerk is autobiografisch, maar in Ik bestaat uit twee letters gaat hij nog een stap verder. Faits divers, bekentenissen, impulsieve notities of zelfanalyses geven een behoorlijk compleet beeld van de schrijver én de persoon Anton Dautzenberg.