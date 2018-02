De Reactor De Reactor, platform voor literaire kritiek, schrijft elke week een gedegen recensie voor Knack.be Opinie

'De blinde uil' van Sadegh Hedayat: 'prachtig geportretteerde, zelfgekozen dood'

Verstikking, wanhoop en walging: dat is wat de korte roman 'De blinde uil' van de Iraanse schrijver Sadegh Hedayat bij David Nolens teweegbrengt. 'Niet één keer deed hij me glimlachen en dat hoeft ook niet. Niet één keer sprong er een vonk naar me over en ook dat hoeft niet.' Maar wat moet ik dan met de dood en nog eens de dood als er geen leven tegenover staat?