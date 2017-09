De Bezige Bij verliest opnieuw een succesauteur

Hij heeft nog geen nieuwe uitgever. Dat meldt het NRC op de site, verwijzend naar een communiqué van de uitgeverij. Het zou ontbreken aan "wederzijds vertrouwen" na gesprekken over "de zakelijke en creatieve aspecten van nieuw te publiceren werk". Naar welke uitgeverij Van der Heijden verkast, is nog niet duidelijk, en dat is hoogst uitzonderlijk bij schrijverstransfers. Nadere toelichting willen uitgever noch auteur geven.

Van der Heijden zat al acht jaar bij De Bezige Bij, maar nu hebben beiden beslist "uit elkaar te gaan", klinkt het in het communiqué. Eerder was de Nederlander verbonden aan Querido. Onder meer de veelgeprezen requiemroman "Tonio" (2010) en de historische roman "De ochtendgave" (2015) verschenen bij De Bezige Bij, evenals twee delen in Van der Heijdens cyclus "De tandeloze tijd": "De helleveeg" (2013) en zijn laatste grote roman "Kwaadschiks" (2016). In 2013 ontving hij de P.C. Hooft-prijs voor zijn gehele oeuvre.

Dyab Abou Jahjah

De uitgeverij heeft de afgelopen jaren meerdere belangrijke schrijvers zien vertrekken: Charlotte Mutsaers en Maartje Wortel verkozen de nieuwe uitgeverij Das Mag boven de Bij, Jessica Durlacher en Leon de Winter braken met de uitgeverij na de commotie over de samenwerking van De Bezige Bij met de omstreden publicist Dyab Abou Jahjah.