David Grossman wint Man Booker Prize

'A Horse Walks Into a Bar,' een boek dat al in 2015 in het Nederlands uitkwam, heeft een stand-up komiek als hoofdfiguur, speelt zich af tijdens een 2 uur durend optreden en toont de levensreddende kracht van grappen in een wereld vol tragiek.

Aan de prijs is een bedrag van 50.000 pond verbonden, dat David Grossman zal delen met vertaalster Jessica Cohen.

De Man Booker International Prize bekroont naar het Engels vertaalde fictie.

Volgens juryvoorzitter Nick Barley plaatst 'A Horse Walks into a Bar de schijnwerper op de gevolgen van verdriet, zonder een zweem van sentimentaliteit'.

