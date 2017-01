Brailletablet moet boeken toegankelijker maken voor blinden

Dat zegt de organisatie naar aanleiding van de Wereldbrailledag, die ieder wordt gevierd op 4 januari, de verjaardag van de uitvinder van het brailleschrift Louis Braille. In Brussel was Manneken Pis woensdag daarom verkleed als blinde schooljongen met een blindengeleidehond.

Het brailleschrift bestaat al ruim 200 jaar en is nog altijd het enige "ongeëvenaarde en universele" schrift voor blinden, zegt Nathalie Danjou van de Brailleliga. Maar toch zijn er ook beperkingen: boeken in braille zijn vier tot vijf keer dikker dan boeken geschreven in het gewone alfabet en er komt ook veel meer bij kijken om ze te maken. Daardoor zijn slechts ongeveer 5 procent van de boeken op de markt beschikbaar in braille.

Een soort van e-reader met met braillepinnetjes die omhoog komen om de juiste letter weer te geven, moet daar binnenkort verandering in brengen. Ondertussen biedt de Brailleliga op zijn website al drie jaar lang een catalogus van ongeveer 15.000 audioboeken aan. Voorlopig bestaat die onlinebibliotheek wel nog enkel uit Franstalige werken.