Borges' proza eindelijk integraal vertaald: 'Roem is de ergste vorm van onbegrip'

Het vlees om zijn gebeente was handgeschept, door zijn aderen vloeide inkt: ziedaar het imago dat Jorge Luis Borges (Buenos Aires 1899 - Genève 1986) al bij leven torste. Nu had hij het daar ook wel naar gemaakt: verliteratuurd en verboekt was Borges, die van 1955 tot 1973 ook directeur zou zijn van de Nationale Bibliotheek van Argentinië, wel degelijk. Het was ook niet zómaar dat Umberto Eco zijn personage Jorge van Burgos - de sinistere monnik uit De naam van de roos die elk boek uit de zeer grote bibliotheek van zijn Noord-Italiaanse benedictijnerklooster schijnt te kennen - calqueerde op de wereldberoemde Argentijn.

