Boekhandels vieren zaterdag 24 maart de Kinderboekendag

Meer dan twintig boekhandels bieden op zaterdag een programma aan, met een mix van gevestigde waarden en aanstormend talent. Heel wat jeugdauteurs en -illustratoren doen ook dit jaar vrijwillig mee: Marc De Bel, Joke Van Leeuwen, Riske Lemmens, Bart Moeyaert, Kristof Devos, Guido Van Genechten, Liesbet Slegers, Kristof Devos, Trui Chielens, Marieke Van Hooff, Frank Daenen, Tine Mortier...

'In tijden waarin de online verkoop groeit, is het net heel belangrijk om de lokale (kinder)boekhandel een duwtje in de rug te geven. Een gepassioneerde, overtuigde en professionele boekhandelaar is een meerwaarde voor ons boekenlandschap. Kinderboekenmakers en boekhandelaars hebben elkaar nodig. Dat willen we met deze Kinderboekendag in de verf zetten', zegt Stefan Boonen, een van de initiatiefnemers.

Alle activiteiten zijn gratis en geschikt voor kinderen tot 12 jaar en hun familie. Het programma is beschikbaar op Kinderboekendag.be.