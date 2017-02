Antwerpse wijk Zurenborg eert Herman de Coninck met "Poëzievensters"

Honderdvijftig buurtbewoners hangen vanaf 21 februari, de dag waarop de Coninck 73 jaar oud zou zijn geworden, tot eind september elk één gedicht van de man aan de binnenkant van een raam aan de voorzijde van hun woning, zodat voorbijgangers het oeuvre van de Coninck kunnen (her)ontdekken.

"Poëzievensters" ontstond vorig jaar op initiatief van onder meer toenmalig wijkdichter Jörg Pyl en Gazet van Zurenborg. Tijdens de eerste editie werden 100 stukken van 12 lokale dichters gekozen, ditmaal staat alles in het teken van Herman de Coninck. "Hij was een man van de wijk en zijn vrouw Kristien Hemmerechts woont hier nog steeds, dus dit was voor ons een erg logische keuze", zegt Pyl. "Herman zal dit jaar trouwens nog met verschillende andere evenementen herdacht worden, zoals een ingetogen viering op de Draakplaats op 21 mei - de vooravond van zijn overlijden - met muziek en poëzie voor jong en oud. Zurenborg is dan ook nog steeds een erg artistieke wijk met een heel eigen dynamiek, sommigen noemen het een dorp in de stad."

Hemmerechts zelf stond in voor de selectie van de 150 gedichten die in het straatbeeld te zien zullen zijn.