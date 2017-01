Amerikaanse schrijver Paul Auster opent Passa Porta Festival

Tot zondag 26 maart strijken een honderdtal auteurs uit binnen- en buitenland neer in de Brusselse theaters, cafés, boekhandels, bibliotheken en de openbare ruimte voor het tweejaarlijkse literatuurfestival. De rode draad van deze editie is het nemen van risico's in de huidige wereld van twijfel.

In het Brusselse Flagey gaat VRT-journaliste Annelies Beck op 24 maart in gesprek met de Paul Auster op de openingsavond van het Passa Porta Festival. Het gesprek zal niet enkel gaan over zijn langverwachte nieuwe roman "4 3 2 1", maar over zijn hele oeuvre, waarin toeval en sterfelijkheid een grote rol spelen.

Op zaterdag 25 maart palmt het literatuurfestival de Beursschouwburg in met Duality. Een swingend evenement waarbij auteurs uit binnen- en buitenland verrassende duo's vormen met andere kunstenaars.

Afsluiten doet het festival op zondag 25 maart met twee closing events. De twee Nederlandse auteurs Connie Palmen en Herman Koch gaan in de KVS een rode-oortjesgesprek aan over de genotzuchtige mens die wel wil, niet mag, maar toch doet. De Franse schrijfster Annie Ernaux gaat in Bozar dieper in op haar autobiografisch oeuvre en mag ze Meisjesherinneringen, de Nederlandse vertaling van haar boek Mémoire de fille, voorstellen.

Op 22 februari 2017 start de voorverkoop van tickets en komt het volledige programma online.