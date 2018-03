Amerikaanse auteur Jacqueline Woodson wint Astrid Lindgren-prijs voor kinder- en jeugdliteratuur

'Jacqueline Woodson introduceert ons aan veerkrachtige jonge mensen die vechten om een plaats te vinden waar ze hun levens kunnen uitbouwen', aldus de jury. Woodson schreef ongeveer dertig boeken. Haar autobiografische roman 'Brown Girl Dreaming' uit 2014 is hooggewaardeerd.

De in 2002 door de Zweedse regering in het leven geroepen 'Astrid Lindgren Memorial Award' herinnert aan de schrijfster van 'Pippi Langkous' en 'Michiel van de Hazelhoeve'. Met vijf miljoen Zweedse kroon (ongeveer 500.000 euro) is de onderscheiding wereldwijd de hoogst gedoteerde in haar soort.

In België waren illustrator Carll Cneut, schrijfsters Anne Herbauts en Marie Wabbes en de schrijvers Bart Moeyaert, Rascal en Klaas Verplancke genomineerd, zo staat op de website van de award.