De Reactor De Reactor, platform voor literaire kritiek, schrijft elke week een gedegen recensie voor Knack.be Opinie

"Als we er oog voor hebben is de blauwe lucht altijd aanwezig"

Een bekende meditatietechniek is het visualiseren van de 'mind' als een blauwe lucht die soms vertroebeld wordt door onze gedachten. Jan Postma laat in zijn Vroege Werken zien dat als we er oog voor hebben die blauwe lucht altijd aanwezig is.