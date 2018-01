Activiste Rachida Aziz schreef 'Niemand zal hier slapen vannacht': een slag in je witte gezicht

'Mensen als ik zijn lang genoeg studieobjecten geweest', schrijft modeontwerpster en activiste Rachida Aziz in Niemand zal hier slapen vannacht. Hoog tijd dus dat de rollen worden omgekeerd en mensen met een kleurtje hun eigen studiewerk gaan doen. Met haar eerste boek wil ze meteen het goede voorbeeld geven: in haast elk hoofdstuk blaast ze haar lezers omver met feiten, cases en cijfers. Het discours over de superioriteit van westerse waarden en normen wordt grondig doorgeprikt. Zo murw word je er op den duur van dat de bewijzen die ze aandraagt amper nog binnenkomen. Sprekender zijn de passages die uit...