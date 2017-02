Zuhal Demir wordt nieuwe N-VA-staatssecretaris

Nu moet de partijraad zich nog uitspreken over het voorstel om Kamerlid Zuhal Demir te bevestigen als staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid. In de partijraad zetelen onder meer alle parlementsleden van de partij.

Advocate Zuhal Demir (36) zetelt sinds 2010 in de Kamer, waar ze zich specialiseert in het thema werk. Ze was ook districtsvoorzitter in Antwerpen, maar verhuisde vorig jaar naar het Limburgse Genk.

Band met Vlaamse Beweging

Demir groeide op in een Turks-Koerdisch gezin in Genk. Voor haar studies Rechten trok ze naar Leuven en later naar Brussel voor een specialisatiejaar arbeidsrecht. Haar loopbaan startte ze bij een Antwerps advocatenkantoor, waar ze haar specialisatie in de praktijk omzette.

Haar band met de Vlaamse Beweging komt volgens Demir voort uit haar Turks-Koerdische achtergrond. Het was huidig vicepremier Jan Jambon die haar vroeg om toe te treden tot de N-VA. Demir raakte in 2010 een eerste keer verkozen in de Kamer, met 10.248 voorkeurstemmen. Ze focuste er van bij het begin op werk en arbeidsrecht en liet zich een eerste keer opmerken met haar verzet tegen een wetsvoorstel om beursgenoteerde bedrijven te verplichten minstens 40 procent vrouwen op te nemen in hun raad van bestuur. Ze pleitte onder meer voor een evenwichtig gezinsbeleid, dat een betere manier kan zijn om de juiste vrouwen op de juiste plaats te krijgen.

Voor de lokale verkiezingen in 2012 was Demir lijsttrekker voor het district Antwerpen. Ze raakte verkozen en ging zetelen als voorzitter van het districtscollege.

In 2014 werd Demir samen met tien anderen opnieuw verkozen op de Antwerpse lijst voor de Kamer. Ze zou er vanaf dan geregeld botsen met CD&V-minister voor Werk Kris Peeters, onder meer rond de beperking van de uitkeringen in de tijd en de mystery calls tegen discriminatie. In 2016 zou ze Peeters zelfs "de nieuwe Madame Non" noemen, naar analogie met Joëlle Milquet (cdH).

Uitdagende fotoshoot

Begin 2015 liet Demir zich door het weekblad P-Magazine in uitdagende kledij fotograferen in de Kamer. De shoot zorgde voor commentaar in het halfrond. Kamervoorzitter en partijgenoot Siegfried Bracke verklaarde aanvankelijk geen probleem te hebben met de reportage, maar besloot later - in samenspraak met de fractieleiders - toch duidelijker regels op te stellen.

In oktober 2015 liet de N-VA'ster zich opmerken met een krachtige uithaal naar de vakbonden, naar aanleiding van een staking in Luik. Twee mensen overleden in het gewoel van die vakbondsactie. Een vrouw omdat haar chirurg vast zat in de file en een man die een hartaanval kreeg in een file. "Ik heb het helemaal gehad met de vakbonden", liet Demir zich ontvallen.

Eind 2015 besloot de Antwerpse om weer naar Genk te verhuizen, een stad waar N-VA minder sterk staat. Volgens het Kamerlid werd de beslissing niet ingegeven door politieke redenen. Ze verhuisde naar eigen zeggen om haar broers en zussen beter te kunnen bijstaan in de verzorging van hun moeder.

Geen sympathie voor Koerdische PKK

Begin 2016 kwam Demir onder vuur te liggen omwille van haar deelname aan het Vier-programma "Terug naar eigen land", waardoor ze twee weken afwezig bleef in het parlement. N-VA liet zich in het verleden immers kritisch uit over leden van andere partijen die afwezig bleven voor tv-opnames.

Eind 2016 werd Demir bedreigd omdat ze in het Canvas-programma De Afspraak had verklaard geen sympathie te hebben voor de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Op een Turkse nieuwszender werd het interview uit de context gehaald en werd Demir voorgesteld als aanhangster van PKK. De Kamervoorzitter had daarop een onderhoud met de Turkse ambassadeur. Een man die haar naar aanleiding van de zaak bedreigde op de sociale media kreeg zes maanden met uitstel.