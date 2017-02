Zuhal Demir opent meteen aanval op Unia

Unia is vijfentwintig jaar geleden opgericht om racisme te bestrijden en gelijke kansen te bevorderen. "Maar ik vraag me af of Unia nog wel doet waarvoor het is opgericht", aldus Demir in Het Nieuwsblad. "Mensen begrijpen niet waarom Unia bijvoorbeeld zo obsessioneel met de zwartepietendiscussie bezig is, terwijl de echte problemen blijven liggen."

Nu ze staatssecretaris is, wil Demir met de verschillende regeringen rond de tafel zitten om in te grijpen. "Want Unia heeft op zijn minst een perceptieprobleem", zegt ze. "De burgers hebben het gevoel dat het te moraliserend is. Bovendien maakt Unia zich belachelijk, onder meer met het voorstel om vacatures enkel voor vrouwen open te stellen."

Demir steunt in ieder geval een eerder voorstel van minister Homans om Unia door te lichten.