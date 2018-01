Zuhal Demir (N-VA) blij met massale afkeurende reacties op racistische tweets over Miss België

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) is blij met de vele afkeurende reacties op de soms racistische commentaren op de verkiezing van Angeline Flor Pua tot Miss België. 'Op één racistische tweet kwamen er telkens tien tegenreacties. Dat stemt me hoopvol', verklaarde staatssecretaris Demir maandag in De Ochtend op Radio 1.