Zuhal Demir: 'Ik wil weg van slachtofferverhaal'

Bij haar eedaflegging droeg Demir het rode mijnwerkerssjaaltje van haar vader rond de pols. 'Vergeet nooit van waar je komt, zei mijn vader', zo verduidelijkt ze die keuze.

Demir volgt als N-VA-staatssecretaris haar partijgenote Elke Sleurs op, die na de heisa rond Siegfried Bracke alles op alles wil zetten als Gents fractieleider en lijsttrekker.

Kansen

Demir groeide op in een Turks-Koerdisch gezin in Genk. Ze hield er na haar voordracht als nieuwe staatssecretaris reeds uitdrukkelijk aan haar ouders te bedanken. 'Mijn vader is in de jaren zeventig in Limburg komen werken. Hij heeft altijd gezegd: "Hier heb je kansen, ik wil dat jullie die ook grijpen".'

Zuhal Demir en bij uitbreiding haar partij maken er geen geheim van dat ze het niet begrepen hebben op het gelijkekansencentrum Unia. Zo zei Demir eind vorig jaar nog in een interview met Knack: 'Die instelling bestaat al zolang, krijgt tonnen subsidies, maar wat is de meerwaarde? Racisme is strafbaar, waarom laten we zulke zaken niet over aan de rechtbanken?'

Kris Peeters

Demir vraagt twintig dagen om zich in te werken in de dossiers van haar voorgangster en verwacht dat ze daarna goed zal kunnen samenwerken met haar collega's in de regering. Ook met CD&V-minister Kris Peeters die ze recent nog 'de nieuwe Madame Non' noemde, naar analogie met Joëlle Milquet. 'Ik werk in het parlement heel goed met Peeters samen. We hebben net 'werkbaar werk' gestemd. Samen zullen we nu bekijken hoe we de drempels voor de toegang tot de arbeidsmarkt kunnen wegwerken.'

Genk

De promotie voor Demir betekent trouwens dat haar zitje in de Kamer vrijkomt. Dat zal gaan naar de Bonheidense jurist Wim Van der Donckt, die bij de verkiezingen van 2014 derde opvolger was. Zijn eedaflegging volgt pas na het krokusreces in de Kamer.

Of Demir kandidaat-burgemeester is in Genk, de stad waarnaar ze vorig jaar verhuisde, wil ze nog niet kwijt. 'First things first, ik ga er zo snel mogelijk in vliegen als staatssecretaris.' Voorzitter Bart De Wever wijst er nog eens op dat Demir is verhuisd om familiale, en niet om politieke, redenen.