Zuhal Demir doet afstand van Turkse nationaliteit

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) heeft de procedure in gang gezet om afstand te doen van haar Turkse nationaliteit. Dat zegt ze in een interview met De Morgen, morgen/zaterdag, waaruit de krant vrijdag al een stuk publiceert. De N-VA'ster had al eerder laten weten dat ze niet langer de dubbele nationaliteit wou, en nu heeft ze ook de daad bij het woord gevoegd door een brief te sturen naar het Turkse consulaat om de aanvraag in te dienen.

'Ik herken me niet meer in het land waarin mijn ouders zijn opgegroeid', zegt Demir. 'De kloof is te groot geworden. De groeiende invloed van de islam, de positie van de vrouw, de democratie en de minderheden: het gaat allemaal de verkeerde kant op.'

Weigeren

Demir kreeg de Turkse nationaliteit omdat iedereen met een Turkse moeder en/of vader die automatisch toegekend krijgt. Volgens de procedure voldoet ze aan alle voorwaarden om de schrapping te vragen. Ze wordt niet gezocht voor criminele feiten, heeft geen schulden uitstaan bij de Turkse overheid en is ouder dan 18.

Demir zegt dat het haar niet zou verbazen mochten de Turkse autoriteiten uiteindelijk weigeren haar Turkse nationaliteit af te nemen. 'Maar dan heb ik tenminste duidelijk gemaakt dat de liefde over is.'

De Luikse prof nationaliteitsrecht Patrick Wautelet merkt op dat de Turkse procedure een "blackbox" is. 'Er bestaat wel een procedure, maar je weet nooit wat het resultaat zal zijn. Je bent overgeleverd aan een politieke beslissing.'