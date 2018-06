Zowel Russische fiscus als Rode Duivels financiële winnaar op WK

De Belgische fans die in ons land de komende maand aan de televisie gekluisterd zitten, zijn onderworpen aan de Belgische belastingtarieven, maar de Rode Duivels zijn dat niet. Althans voor de inkomsten die zij krijgen voor hun voetbalprestaties op het WK in Rusland. Voor deze inkomsten zal de Russische fiscus immers voorrang hebben op de Belgische fiscus. Hoewel een Rode Duivel een Belg is, moet hij aan onze fiscus niets betalen. Hoe komt dat?

'Elk land bepaalt zelf welke inkomsten aan belasting onderworpen zijn', zegt Ben Nagar van Tuerlinckx. 'Zo zal Rusland de inkomsten van de Rode Duivels op het WK willen belasten omdat de voetbalprestaties op het Russische grondgebied plaatsvinden. Terwijl België, het land waarvan de Rode Duivel Belgisch staatsburger is, zich eveneens bevoegd acht om de inkomsten te taxeren. Zeker als de Rode Duivel als rijksinwoner ook feitelijk in ons land woont. Om dit risico tot dubbele belasting tegen te gaan, sluiten staten dubbelbelastingverdragen die bepalen welk land bevoegd is om de inkomsten te taxeren. Wat de inkomsten van de Rode Duivels op het WK in Rusland betreft, wijzen de dubbelbelastingverdragen Rusland aan als heffingsbevoegde instantie.'

De Russische fiscus kan dus zijn nationaal belastingstelsel toepassen op de vergoeding van de Rode Duivels tijdens het WK in Rusland. In tegenstelling tot de Belgische progressieve belasting, onderwerpt Rusland deze inkomsten aan een vlak tarief van 30 procent. Schrijven de Rode Duivels geschiedenis, dan staat er na de finale bij elke 'Rijke' Duivel van de gewonnen 445.000 euro zo'n 311.500 euro netto op het spaarboekje.

En het land waarvan de Rode Duivel een inwoner is? Een aantal van onze Rode Duivels spelen in de Spaanse, Italiaanse of Engelse competitie en wonen in dat land. De woonstaat moet vrijstellen en ontvangt dus geen belasting. Is de woonstaat België, dan is er hier sprake van een vrijstelling met progressievoorbehoud, een belastingtechnische toepassing die ertoe leidt dat de Belgische fiscus toch nog een kleine som ontvangt.